«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч Кубка лиги

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Сегодня, 6 февраля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехер, Конате, ван Дейк, Робертсон, Брэдли, Гравенберх, Джонс, Салах, Собослаи, Гакпо, Нуньес

«Тоттенхэм»: Кински, Дансо, Дэвис, Спенс, Грей, Бентанкур, Биссума, Сарр, Кулушевски, Ришарлисон, Сон Хын Мин.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоялся 8 января. В той игре победу со счётом 1:0 одержал лондонский клуб. Единственный гол во встрече забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль.

«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: