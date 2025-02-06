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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч Кубка лиги

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч Кубка лиги
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Сегодня, 6 февраля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехер, Конате, ван Дейк, Робертсон, Брэдли, Гравенберх, Джонс, Салах, Собослаи, Гакпо, Нуньес

«Тоттенхэм»: Кински, Дансо, Дэвис, Спенс, Грей, Бентанкур, Биссума, Сарр, Кулушевски, Ришарлисон, Сон Хын Мин.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоялся 8 января. В той игре победу со счётом 1:0 одержал лондонский клуб. Единственный гол во встрече забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль.

«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.

Турнирная сетка Кубка лиги
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