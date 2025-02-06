Статую Роналду установили в центре Нью-Йорка в честь 40-летия футболиста

Статуя нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду была установлена на площади Таймс-сквер в центральной части Манхэттена (Нью-Йорк) в честь его 40-летия, которое наступило 5 февраля.

Высота данной скульптуры, установленной на грузовике, составляет 3,6 метра. Скульптура раскрашена в красно-зелёные цвета. Автором скульптуры является Серджио Фурнари.

На текущий момент футболист забил 923 гола за карьеру. При этом 788 раз он отметился на клубном уровне, ещё 135 раз — в составе португальской национальной команды. 40-летний Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч» и столько же побеждал в Лиге чемпионов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.

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