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Агент игрока «Балтики» Осипова: Александр подписал предварительный контракт с «Сочи»

Агент игрока «Балтики» Осипова: Александр подписал предварительный контракт с «Сочи»
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Футбольный агент Полина Лельчук, представляющая интересы капитана «Балтики» Александра Осипова, заявила, что футболист перейдёт в «Сочи» летом.

— Подтверждаю: Александр подписал предварительный контракт с «Сочи». Было несколько вариантов, выбрали предпочтительный для футболиста. Что касается причин ухода, здесь нужно спросить скорее «Балтику» — почему они не смогли договориться о продлении соглашения. Но это лучше спрашивать у них, а не у нас. Переговоры шли практически год.

— Каков срок контракта с «Сочи»?
— Не готова разглашать. Скажу лишь, что это долгосрочный контракт, — приводит слова Лельчук «РБ Спорт».

В текущем сезоне Александр Осипов провёл 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах и забил один гол. Контракт защитника с калининградским клубом истекает в июне 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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