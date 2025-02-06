Месси — лучший футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналду — четвёртый

Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов в истории. Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-футболист сборной Бразилии Пеле. Замкнул тройку лидеров бывший игрок аргентинской национальной команды Диего Марадона.

Топ-10 лучших игроков в истории футбола по версии FourFourTwo:

Лионель Месси (Аргентина); Пеле (Бразилия); Диего Марадона (Аргентина); Криштиану Роналду (Португалия); Йохан Круифф (Нидерланды); Роналдо (Бразилия); Зинедин Зидан (Франция); Франц Беккенбауэр (Германия); Альфредо Ди Стефано (Испания); Марко ван Бастен (Нидерланды).

Месси в Баку подарили ковёр с его изображением: