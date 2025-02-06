Месси — лучший футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналду — четвёртый
Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов в истории. Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-футболист сборной Бразилии Пеле. Замкнул тройку лидеров бывший игрок аргентинской национальной команды Диего Марадона.
Топ-10 лучших игроков в истории футбола по версии FourFourTwo:
- Лионель Месси (Аргентина);
- Пеле (Бразилия);
- Диего Марадона (Аргентина);
- Криштиану Роналду (Португалия);
- Йохан Круифф (Нидерланды);
- Роналдо (Бразилия);
- Зинедин Зидан (Франция);
- Франц Беккенбауэр (Германия);
- Альфредо Ди Стефано (Испания);
- Марко ван Бастен (Нидерланды).
Месси в Баку подарили ковёр с его изображением:
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