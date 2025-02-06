Матч ЦСКА с «Циндао Вест Кост» пройдёт без трансляции по просьбе китайского клуба
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ПФК ЦСКА в своём телеграм-канале сообщил, что товарищеский матч с «Циндао Вест Кост» пройдёт без трансляции по просьбе китайского клуба. Игра состоится в пятницу, 7 февраля. Начало запланировано на 16:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Циндао Вест Кост
Циндао, Китай
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Соперник накануне встречи заявил о неготовности к трансляции и отказе от матча в этом случае. К сожалению, единственным решением для того, чтобы контрольная игра состоялась, было решение о вынужденной отмене трансляции. Приносим нашим болельщикам извинения за доставленные неудобства!» — говорится в сообщении московского клуба.
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА занимает шестое место. Команда набрала 31 очко.
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