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«Сантос» начал переговоры по Вильягре, который интересен ЦСКА — UOL

«Сантос» начал переговоры по Вильягре, который интересен ЦСКА — UOL
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«Сантос» инициировал переговоры с «Ривер Плейт» о трансфере 23-летнего полузащитника Родриго Вильягры, интерес к которому проявляет московский ЦСКА. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, до этого Вильягру также пытались подписать аргентинские «Эстудиантес» и «Велес Сарсфилд», однако им не удалось сделать этого.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что ЦСКА является главным претендентом на полузащитника «Ривер Плейт».

В нынешнем сезоне Вильягра сыграл за «Ривер Плейт» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

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