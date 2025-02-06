В «Балтике» прокомментировали уход капитана команды Осипова в «Сочи»

В пресс-службе «Балтики» прокомментировали ситуацию с уходом капитана команды Александра Осипова в «Сочи» нынешним летом.

«Футбольный клуб «Балтика» и Александр Осипов действительно не смогли договориться о продлении контракта. Переговоры были долгими, но к общему знаменателю, который одинаково бы устроил и клуб, и футболиста, мы, к сожалению, так и не смогли прийти.

Тем не менее мы с уважением относимся к выбору Александра и вместе с тем уверены, что оставшийся срок действия трудового соглашения футболист отработает профессионально с максимальной самоотдачей», — приводит заявление пресс-службы клуба Metaratings.

В текущем сезоне Александр Осипов провёл 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах и забил один гол. Контракт защитника с калининградским клубом истекает в июне 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.