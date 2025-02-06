«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Коди Гакпо открыл счёт на 34-й минуте
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В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Перерыв
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Гакпо – 34'
На 34-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо.
Первый матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоялся 8 января. В той игре победу со счётом 1:0 одержал лондонский клуб. Единственный гол во встрече забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль.
«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.
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