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Иван Илич находится в России, чтобы завершить свой переход в «Спартак» — GdS

Иван Илич находится в России, чтобы завершить свой переход в «Спартак» — GdS
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Полузащитник Иван Илич со вчерашнего дня (5 февраля) находится в России, чтобы завершить свой трансфер из «Торино» в московский «Спартак». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в среду, 5 февраля 23-летний футболист прошёл первую часть медицинского обследования, а сегодня, 6 февраля, должен был закончить его.

В нынешнем сезоне Иван Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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