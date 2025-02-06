«Атлетико» выложил шутливый пост о дерби с «Реалом»

Мадридский «Атлетико» в соцсетях высмеял мадридский «Реал» накануне дерби из-за жалоб «сливочных» на судейство. В субботу, 8 февраля, команды встретятся в матче 23-го тура испанской Примеры.

«Атлетико» в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал пост с четырьмя пунктами в качестве «основных инструкций к дерби». Первыми тремя пунктами значатся: хорошая физическая подготовка, предматчевый массаж и подробный разбор соперника. А четвёртым пунктом стало: «В очередной раз использовать своё ТВ для давления на судей».

Фото: x.com/atletienglish

Напомним, ранее «Королевский клуб» представил официальную жалобу для RFEF на судейство в минувшем матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1). В документе «Реал» обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране.