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«Атлетико» выложил шутливый пост о дерби с «Реалом»

«Атлетико» выложил шутливый пост о дерби с «Реалом»
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Мадридский «Атлетико» в соцсетях высмеял мадридский «Реал» накануне дерби из-за жалоб «сливочных» на судейство. В субботу, 8 февраля, команды встретятся в матче 23-го тура испанской Примеры.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал пост с четырьмя пунктами в качестве «основных инструкций к дерби». Первыми тремя пунктами значатся: хорошая физическая подготовка, предматчевый массаж и подробный разбор соперника. А четвёртым пунктом стало: «В очередной раз использовать своё ТВ для давления на судей».

Фото: x.com/atletienglish

Напомним, ранее «Королевский клуб» представил официальную жалобу для RFEF на судейство в минувшем матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1). В документе «Реал» обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    
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