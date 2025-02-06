Глава Ла Лиги: не могу общаться с Пересом, считающим испанских судей коррумпированными

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что он не поддерживает общение с боссом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Мы ни к чему не придём. Я не собираюсь двигаться вперёд с человеком, который считает наше соревнование сфальсифицированным, а судей коррумпированными. В своё время он относился с презрением к президенту нашей Федерации. Мне не о чём разговаривать с этим человеком», — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее «сливочные» направили официальную жалобу для Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на судейство в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1). В заявлении «сливочные» обозначили необходимость полного обновления судейской системы в стране.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: