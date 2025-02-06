«Реал Сосьедад» победил «Осасуну» и вышел в полуфинал Кубка Испании
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Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Марио Мелеро Лопес из Малаги. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Кубок Испании . 1/4 финала
06 февраля 2025, четверг. 21:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Барренечеа – 21' 2:0 Мендес – 31'
Удаления: нет / Катена – 35'
В середине первого тайма счёт во встрече открыл нападающий «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа. На 31-й минуте полузащитник Брайс Мендес укрепил преимущество команды из Сан-Себастьяна. На 35-й минуте защитник «Осасуны» Алехандро Катена получил красную карточку.
На стадии 1/8 финала «Реал Сосьедад» победил «Райо Вальекано» со счётом 3:1, «Осасуна» — «Атлетик» Бильбао со счётом 3:2.
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