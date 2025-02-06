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Фото: ван Дейк ударил в челюсть Ришарлисона и не помог ему подняться во время матча КЛ

Фото: ван Дейк ударил в челюсть Ришарлисона и не помог ему подняться во время матча КЛ
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Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк попал локтём в челюсть нападающему «Тоттенхэма» Ришарлисону во время очного матча команд в Кубке лиги, проходящего в эти минуты.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Перерыв
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Гакпо – 34'    

Эпизод произошёл на третьей минуте встречи. Нидерландский футболист ударил бразильского в борьбе за мяч.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Через несколько минут после этого ван Дейк вновь свалил Ришарлисона на газон, после чего протянул ему руку, делая вид, что хочет помочь ему подняться. Однако, когда нападающий «Тоттенхэма» подал руку, защитник «Ливерпуля» резко убрал свою.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил нападающий мерсисайдцев Коди Гакпо.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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