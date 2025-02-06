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Глава РФС Дюков заявил, что не сможет посетить ЧМ-2026 из-за санкций со стороны США

Глава РФС Дюков заявил, что не сможет посетить ЧМ-2026 из-за санкций со стороны США
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что из-за персональных санкций со стороны США не сможет посетить матчи чемпионата мира 2026 года.

«Если санкции не будут сняты, то да, я не смогу посетить матчи чемпионата мира», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Александр Дюков был внесён в санкционный список США. Об этом сообщил официальный сайт Управления по контролю за иностранными активами США.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Сборная России не была допущена до отбора на мундиаль.

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