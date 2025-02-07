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Титов — о Моцарте: один из лучших бразильцев, который был в «Спартаке»

Титов — о Моцарте: один из лучших бразильцев, который был в «Спартаке»
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал слова бывшего бразильского полузащитника «красно-белых» Сантоса Моцарта. Ранее бразилец включил Титова в пятёрку своих лучших партнёров за всю профессиональную карьеру.

«Скажу, не потому что он высказался про меня, а в целом, Моцарт — один из лучших бразильцев, который был в «Спартаке». Реально так и есть. Умнейший футболист и прекрасная левая нога. Он мастер, хотелось бы, чтобы сегодня таких игроков было больше в «Спартаке», — приводит слова Титова Metaratings.

Моцарт выступал за московский «Спартак» с 2005-го по 2009-й. Всего в составе красно-белых бразилец провёл 106 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. Также футболист выступал в составе «Фламенго», «Палмейраса», «Ливорно» и «Реджины». На данный момент 45-летний Моцарт является главным тренером бразильского клуба «Коритиба».

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