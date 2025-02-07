В АПЛ могут изменить сроки действия трансферных окон — The Telegraph

Клубы английской Премьер-лиги рассматривают вариант с сокращением зимнего трансферного окна до двух недель и закрытием летнего трансферного окна до начала сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, цель клубов из чемпионата Англии заключается в том, чтобы минимизировать неудобства для тренеров и команд, связанные с потенциальными переходами футболистов после старта сезона.

Подчёркивается, что обсуждение возможного изменения сроков действия трансферных окон состоялось в четверг, 6 февраля, на встрече спортивных директоров 20 клубов АПЛ. На следующей неделе запланировано собрание владельцев, руководителей и других ключевых фигур клубов, где они проголосуют за сроки, в которые футболисты могут переходить из одной команды в другую.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: