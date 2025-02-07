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«Добро пожаловать в команду легенд». Кака отреагировал на уход Марсело из футбола

«Добро пожаловать в команду легенд». Кака отреагировал на уход Марсело из футбола
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака отреагировал на новость о завершении карьеры экс-защитника «сливочных» Марсело.

«Какое прекрасное путешествие ты совершил на поле! Помимо различных титулов, ты завоевал сердца болельщиков и товарищей по команде. Для меня было честью играть вместе с тобой на протяжении стольких лет и построить дружбу, которая продлится вечно. Да благословит бог твою жизнь и твой новый путь с семьёй. Желаю тебе больших успехов в будущем и добро пожаловать в команду легенд!» — написал Кака в соцсетях.

Кака и Марсело вместе выступали в составе «Королевского клуба» с 2009 по 2013 год. В составе «сливочных» бразильский защитник выиграл в общей сложности 25 трофеев. Пять раз Марсело становился обладателем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, два раза — Кубок страны.

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