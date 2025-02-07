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Стала известна позиция Кейна относительно его будущего в «Баварии»

Стала известна позиция Кейна относительно его будущего в «Баварии»
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31-летний нападающий «Баварии» Гарри Кейн счастлив в мюнхенском клубе и не намерен покидать его грядущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, команды из английской Премьер-лиги знают, что зимой 2026 года начнёт действовать пункт об отступных в контракте футболиста, которые составляют € 65 млн. Однако никто из них не контактировал с Кейном.

Английский нападающий перешёл в «Баварию» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых отметился 70 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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