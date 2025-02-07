«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Салах укрепил преимущество хозяев

В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте вингер мерсисайдцев Мохамед Салах укрепил их преимущество, реализовав 11-метровый удар.

Ранее, на 34-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоялся 8 января. В той игре победу со счётом 1:0 одержал лондонский клуб. Единственный гол во встрече забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль.

«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: