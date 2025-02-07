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«Фиорентина» разгромила «Интер» в доигровке матча 14-го тура Серии А

«Фиорентина» разгромила «Интер» в доигровке матча 14-го тура Серии А
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Завершилась доигровка матча 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 между «Фиорентиной» и «Интером». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Даниэле Довери из Рима (Италия). «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 14-й тур
06 февраля 2025, четверг. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 0
Интер М
Милан
1:0 Раньери – 59'     2:0 Кин – 68'     3:0 Кин – 89'    

Матч возобновился с 17-й минуты в тех же составах и той же игровой ситуации, которая существовала на момент остановки. На 59-й минуте защитник хозяев Лука Раньери открыл счёт в матче. На 68-й минуте Мойзе Кин увеличил преимущество «фиалок». На 89-й минуте Кин оформил дубль.

После 23 туров в активе «Фиорентины» 42 очка. Команда из Флоренции располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» имеет в своём активе 51 очко после аналогичного количества встреч и занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

Турнирная таблица Серии А
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