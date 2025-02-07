«Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги

Определились финалисты Кубка Английской футбольной лиги. Ими стали «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Во втором полуфинальном матче Кубка лиги встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В этой игре мерсисайдцы победили «шпор» со счётом 4:0 (4:1 по сумме двух матчей), благодаря чему вышли в финал соревнования.

В финальной встрече Кубка лиги команда Арне Слота сыграет с «Ньюкаслом», который на стадии полуфинала турнира победил лондонский «Арсенал» со счётом 4:0 по сумме двух встреч.

Финал между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоится 16 марта.

«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: