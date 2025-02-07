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«Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги

«Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги
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Определились финалисты Кубка Английской футбольной лиги. Ими стали «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Во втором полуфинальном матче Кубка лиги встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В этой игре мерсисайдцы победили «шпор» со счётом 4:0 (4:1 по сумме двух матчей), благодаря чему вышли в финал соревнования.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Гакпо – 34'     2:0 Салах – 51'     3:0 Собослаи – 75'     4:0 ван Дейк – 80'    

В финальной встрече Кубка лиги команда Арне Слота сыграет с «Ньюкаслом», который на стадии полуфинала турнира победил лондонский «Арсенал» со счётом 4:0 по сумме двух встреч.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Мёрфи – 20'     2:0 Гордон – 52'    

Финал между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоится 16 марта.

«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.

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