В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 75-й минуте полузащитник хозяев Доминик Собослаи довёл счёт до разгромного.
Ранее, на 34-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо. На 51-й минуте вингер мерсисайдцев Мохамед Салах укрепил их преимущество, реализовав 11-метровый удар.
Первый матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоялся 8 января. В той игре победу со счётом 1:0 одержал лондонский клуб. Единственный гол во встрече забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль.
«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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