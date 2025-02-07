«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: когда состоится финал Кубка лиги, где смотреть трансляцию

16 марта состоится финальный матч Кубка лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Официально транслироваться в России она не будет, однако эфир матча можно будет найти в тематических группах во «ВКонтакте».

На стадии полуфинала данного соревнования «Ньюкасл» встречался с лондонским «Арсеналом». «Сороки» прошли «канониров», победив их со счётом 4:0 по сумме двух матчей.

В свою очередь, на аналогичной стадии «Ливерпуль» встречался с «Тоттенхэмом». Команда Арне Слота обошла «Тоттенхэм» со счётом 4:1 по сумме двух матчей.

«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: