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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ван Дейк забил четвёртый гол хозяев в матче

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ван Дейк забил четвёртый гол хозяев в матче
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В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Гакпо – 34'     2:0 Салах – 51'     3:0 Собослаи – 75'     4:0 ван Дейк – 80'    

В конце матча защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк забил их четвёртый мяч в игре.

Ранее, на 34-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо. На 51-й минуте вингер мерсисайдцев Мохамед Салах укрепил их преимущество, реализовав 11-метровый удар. На 75-й минуте полузащитник хозяев Доминик Собослаи довёл счёт до разгромного.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоялся 8 января. В той игре победу со счётом 1:0 одержал лондонский клуб. Единственный гол во встрече забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль.

«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.

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