Завершился ответный полуфинальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев (4:1 по сумме двух встреч).
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.
На 34-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо. На 51-й минуте вингер мерсисайдцев Мохамед Салах укрепил их преимущество, реализовав 11-метровый удар. На 75-й минуте полузащитник хозяев Доминик Собослаи довёл счёт до разгромного. В конце матча защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк забил их четвёртый мяч в игре.
Первый матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоялся 8 января. В той игре победу со счётом 1:0 одержал лондонский клуб. Единственный гол во встрече забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль.
«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: