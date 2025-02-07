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«Интер» проиграл в Серии А впервые за 18 матчей

«Интер» проиграл в Серии А впервые за 18 матчей
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«Интер» проиграл в Серии А впервые за 18 матчей. Это первое поражение команды в лиге с 22 сентября 2024 года, когда команда Симоне Индзаги проиграла «Милану» (1:2).

«Интер» уступил «Фиорентине» в перенесённой игре 14-го тура чемпионата Италии со счётом 0:3. Ответный матч состоится в понедельник, 10 февраля.

Италия — Серия А . 14-й тур
06 февраля 2025, четверг. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 0
Интер М
Милан
1:0 Раньери – 59'     2:0 Кин – 68'     3:0 Кин – 89'    
Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 10'     1:1 Димарко – 27'     1:2 Габбиа – 89'    

Голами в матче отметились Лука Раньери и Мойзе Кин, который оформил дубль.

После 23 туров «Интер» имеет в своём активе 51 очко после 23 туров и занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи», у которого 53 очка после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица чемпионата Италии
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