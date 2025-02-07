«Интер» проиграл в Серии А впервые за 18 матчей
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«Интер» проиграл в Серии А впервые за 18 матчей. Это первое поражение команды в лиге с 22 сентября 2024 года, когда команда Симоне Индзаги проиграла «Милану» (1:2).
«Интер» уступил «Фиорентине» в перенесённой игре 14-го тура чемпионата Италии со счётом 0:3. Ответный матч состоится в понедельник, 10 февраля.
Италия — Серия А . 14-й тур
06 февраля 2025, четверг. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 0
Интер М
Милан
1:0 Раньери – 59' 2:0 Кин – 68' 3:0 Кин – 89'
Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 10' 1:1 Димарко – 27' 1:2 Габбиа – 89'
Голами в матче отметились Лука Раньери и Мойзе Кин, который оформил дубль.
После 23 туров «Интер» имеет в своём активе 51 очко после 23 туров и занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи», у которого 53 очка после аналогичного количества встреч.
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