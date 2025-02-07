«Интер» проиграл в Серии А впервые за 18 матчей

«Интер» проиграл в Серии А впервые за 18 матчей. Это первое поражение команды в лиге с 22 сентября 2024 года, когда команда Симоне Индзаги проиграла «Милану» (1:2).

«Интер» уступил «Фиорентине» в перенесённой игре 14-го тура чемпионата Италии со счётом 0:3. Ответный матч состоится в понедельник, 10 февраля.

Голами в матче отметились Лука Раньери и Мойзе Кин, который оформил дубль.

После 23 туров «Интер» имеет в своём активе 51 очко после 23 туров и занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи», у которого 53 очка после аналогичного количества встреч.