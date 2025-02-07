Хет-трик Торреса помог «Барселоне» разгромить «Валенсию» в Кубке Испании
Поделиться
Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась разгромной победой каталонского клуба со счётом 5:0.
Кубок Испании . 1/4 финала
06 февраля 2025, четверг. 23:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 3' 0:2 Ф. Торрес – 17' 0:3 Лопес Мартин – 23' 0:4 Ф. Торрес – 30' 0:5 Ямаль – 59'
В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес и ещё по разу отличились Фермин Лопес и Ламин Ямаль.
Таким образом, «Барселона» вышла в полуфинал турнира, а «Валенсия» завершила участие в нынешнем розыгрыше Кубка Испании.
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Мальорку».
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 7 февраля 2025
-
02:56
-
02:11
-
02:00
-
01:35
-
01:31
-
01:20
-
01:05
-
00:57
-
00:57
-
00:57
-
00:46
-
00:40
-
00:33
-
00:30
-
00:18
-
00:18
-
00:11
-
00:05
- 6 февраля 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:46
-
23:35
-
23:31
-
23:28
-
23:14
-
23:03
-
22:56
-
22:48
-
22:32
-
22:32
-
22:19
-
22:16
-
22:12
-
22:05
-
22:00