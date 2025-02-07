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Валенсия – Барселона, результат матча 6 февраля 2025, счет 0:5, 1/4 финала Кубка Испании по футболу 2024-2025

Хет-трик Торреса помог «Барселоне» разгромить «Валенсию» в Кубке Испании
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Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась разгромной победой каталонского клуба со счётом 5:0.

Кубок Испании . 1/4 финала
06 февраля 2025, четверг. 23:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 3'     0:2 Ф. Торрес – 17'     0:3 Лопес Мартин – 23'     0:4 Ф. Торрес – 30'     0:5 Ямаль – 59'    

В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес и ещё по разу отличились Фермин Лопес и Ламин Ямаль.

Таким образом, «Барселона» вышла в полуфинал турнира, а «Валенсия» завершила участие в нынешнем розыгрыше Кубка Испании.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Мальорку».

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