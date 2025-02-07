Хет-трик Торреса помог «Барселоне» разгромить «Валенсию» в Кубке Испании

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась разгромной победой каталонского клуба со счётом 5:0.

В составе победителей хет-трик оформил Ферран Торрес и ещё по разу отличились Фермин Лопес и Ламин Ямаль.

Таким образом, «Барселона» вышла в полуфинал турнира, а «Валенсия» завершила участие в нынешнем розыгрыше Кубка Испании.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Мальорку».

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