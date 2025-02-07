38-летний Серхио Рамос подписал контракт с мексиканским «Монтерреем»

Официальный аккаунт мексиканского «Монтеррея» в социальной сети X объявил о заключении контракта с испанским защитником Серхио Рамосом, которому в марте 2025 года исполнится 39 лет. Сообщается, что футболист будет выступать за новую команду под игровым номером 93.

Ранее журналист Николо Скира сообщал в социальных сетях, что заработная плата Рамоса в новом клубе составит около € 4 млн в год.

С июля 2024 года Серхио Рамос находился без клуба после завершения срока действия контракта с испанской «Севильей». До перехода к андалусийцам футболист два сезона выступал за французский «ПСЖ», ранее он в течение 16 лет защищал цвета мадридского «Реала».

Видео: Илия Топурия провёл тренировку с Серхио Рамосом