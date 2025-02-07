Результаты матчей Кубка Испании 6 февраля
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6 февраля прошли два четвертьфинальных матча Кубка Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Кубок Испании . 1/4 финала
06 февраля 2025, четверг. 23:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 3' 0:2 Ф. Торрес – 17' 0:3 Лопес Мартин – 23' 0:4 Ф. Торрес – 30' 0:5 Ямаль – 59'
Кубок Испании, четвертьфиналы, результаты матчей 6 февраля
«Реал Сосьедад» — «Осасуна» — 2:0
«Валенсия» — «Барселона» — 0:5
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Мальорку».
Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала турнир 31 раз. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» Бильбао, на счету которого 24 трофея. Замыкает тройку «Реал» (20).
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