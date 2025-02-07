Результаты матчей Кубка Испании 6 февраля

6 февраля прошли два четвертьфинальных матча Кубка Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Испании, четвертьфиналы, результаты матчей 6 февраля

«Реал Сосьедад» — «Осасуна» — 2:0

«Валенсия» — «Барселона» — 0:5

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Мальорку».

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала турнир 31 раз. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» Бильбао, на счету которого 24 трофея. Замыкает тройку «Реал» (20).

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