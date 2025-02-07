Журналист рассказал о реакции Винисиуса на крупное предложение из Саудовской Аравии

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс рассказал, как бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор относится к крупному предложению из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что один из клубов Саудовской Аравии предложил Винисиусу пятилетний контракт с зарплатой в € 1 млрд за весь период соглашения.

В приватных разговорах игрок не скрывает, что конкретика этого предложения и головокружительные суммы заставляют задуматься любого футболиста.

Действующий контракт бразильского нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.

Самые скандальные футболисты в истории