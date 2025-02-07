Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании

Определились все полуфиналисты Кубка Испании по футболу сезона 2024/2025.

Борьбу за трофей продолжают «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «Барселона».

Жеребьёвка полуфинальных игр турнира пройдёт 12 февраля.

Действующим победителем турнира является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Мальорку».

Рекордсменом по числу побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала турнир 31 раз. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» Бильбао, на счету которого 24 трофея. В тройку лучших команд по числу побед в Кубке Испании входит «Реал» (20).

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