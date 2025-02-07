Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты Кубка Франции 6 февраля

Результаты Кубка Франции 6 февраля
Комментарии

В четверг, 6 февраля, в Кубке Франции текущего сезона-2024/2025 состоялся один матч 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Франции, 1/8 финала. 6 февраля

  • «Бургуэн-Жалльё» – «Реймс» — 0:0 (2:3 пен.)
Кубок Франции . 1/8 финала
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Бургуэн-Жалльё
Окончен
0 : 0
2 : 3
Реймс
Реймс

Ранее на этой же стадии «Пари Сен-Жермен» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в воротах победил в гостях со счётом 2:0 «Ле-Ман» и вышел в четвертьфинал турнира. Для Сафонова этот матч стал четвёртым, завершённым «всухую», из девяти сыгранных им во всех турнирах в составе «ПСЖ», и первым «сухим» из двух в кубке Франции.

Календарь Кубка Франции
Турнирная сетка Кубка Франции

Видео: Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском

Материалы по теме
Руслан Нигматуллин: Сафонов ещё раз подтвердил, что «ПСЖ» может на него рассчитывать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android