Результаты Кубка Франции 6 февраля

В четверг, 6 февраля, в Кубке Франции текущего сезона-2024/2025 состоялся один матч 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Франции, 1/8 финала. 6 февраля

«Бургуэн-Жалльё» – «Реймс» — 0:0 (2:3 пен.)

Ранее на этой же стадии «Пари Сен-Жермен» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в воротах победил в гостях со счётом 2:0 «Ле-Ман» и вышел в четвертьфинал турнира. Для Сафонова этот матч стал четвёртым, завершённым «всухую», из девяти сыгранных им во всех турнирах в составе «ПСЖ», и первым «сухим» из двух в кубке Франции.

Видео: Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском