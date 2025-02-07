Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Франции

В Кубке Франции определились все клубы, которые сыграют в турнире на стадии четвертьфинала.

Полный список четвертьфиналистов Кубка Франции составили «Стад Брьошен», «ПСЖ», «Анже», «Реймс», «Брест», «Дюнкерк», «Канн» и «Генгам».

Все пары 1/4 финала Кубка Франции

«Стад Брьошен» — «ПСЖ».

«Анже» — «Реймс».

«Брест» — «Дюнкерк».

«Канн» — «Генгам».

Четвертьфинальные матчи Кубка Франции пройдут 26 февраля.

Ранее российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов помог парижанам выйти в 1/4 финала Кубка Франции, сохранив свои ворота «сухими» в выездном матче 1/8 финала турнира с «Ле-Маном» (2:0).

Видео: Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова