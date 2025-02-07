Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Франции
В Кубке Франции определились все клубы, которые сыграют в турнире на стадии четвертьфинала.
Полный список четвертьфиналистов Кубка Франции составили «Стад Брьошен», «ПСЖ», «Анже», «Реймс», «Брест», «Дюнкерк», «Канн» и «Генгам».
Все пары 1/4 финала Кубка Франции
- «Стад Брьошен» — «ПСЖ».
- «Анже» — «Реймс».
- «Брест» — «Дюнкерк».
- «Канн» — «Генгам».
Четвертьфинальные матчи Кубка Франции пройдут 26 февраля.
Ранее российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов помог парижанам выйти в 1/4 финала Кубка Франции, сохранив свои ворота «сухими» в выездном матче 1/8 финала турнира с «Ле-Маном» (2:0).
Видео: Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова
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