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Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Франции

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Франции
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В Кубке Франции определились все клубы, которые сыграют в турнире на стадии четвертьфинала.

Полный список четвертьфиналистов Кубка Франции составили «Стад Брьошен», «ПСЖ», «Анже», «Реймс», «Брест», «Дюнкерк», «Канн» и «Генгам».

Все пары 1/4 финала Кубка Франции

  • «Стад Брьошен» — «ПСЖ».
  • «Анже» — «Реймс».
  • «Брест» — «Дюнкерк».
  • «Канн» — «Генгам».

Четвертьфинальные матчи Кубка Франции пройдут 26 февраля.

Ранее российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов помог парижанам выйти в 1/4 финала Кубка Франции, сохранив свои ворота «сухими» в выездном матче 1/8 финала турнира с «Ле-Маном» (2:0).

Календарь Кубка Франции
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Видео: Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова

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