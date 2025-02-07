Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов прокомментировал крупное поражение «Интера» от «Фиорентины» в Серии А

Владислав Радимов прокомментировал крупное поражение «Интера» от «Фиорентины» в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об игре миланского «Интера» против «Фиорентины» в перенесённом выездном матче 14-го тура итальянской Серии А (0:3).

Италия — Серия А . 14-й тур
06 февраля 2025, четверг. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 0
Интер М
Милан
1:0 Раньери – 59'     2:0 Кин – 68'     3:0 Кин – 89'    

«В матчах «Интера» в нынешнем сезоне заметна самоуспокоенность. Как будто футболисты уверены, что в любом случае станут чемпионами. В матче против «Фиорентины» были допущены детские ошибки в обороне. Это удивительно. Иногда «Интер» не похож сам на себя. А ведь ещё одна осечка, и чемпионство будет под вопросом», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Интер» набрал 51 очков 23 матчах и занимает вторую строчку турнирной таблице чемпионата Италии, отставая на три очка от лидирующего «Наполи». «Фиорентина» с 42 очками находится на четвёртом месте.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А

Видео: Толпа фанатов «Интера» скандирует «пицца» перед финалом ЛЧ

Материалы по теме
«Фиорентина» разгромила «Интер» в доигровке матча 14-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android