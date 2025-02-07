Владислав Радимов прокомментировал крупное поражение «Интера» от «Фиорентины» в Серии А

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об игре миланского «Интера» против «Фиорентины» в перенесённом выездном матче 14-го тура итальянской Серии А (0:3).

«В матчах «Интера» в нынешнем сезоне заметна самоуспокоенность. Как будто футболисты уверены, что в любом случае станут чемпионами. В матче против «Фиорентины» были допущены детские ошибки в обороне. Это удивительно. Иногда «Интер» не похож сам на себя. А ведь ещё одна осечка, и чемпионство будет под вопросом», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Интер» набрал 51 очков 23 матчах и занимает вторую строчку турнирной таблице чемпионата Италии, отставая на три очка от лидирующего «Наполи». «Фиорентина» с 42 очками находится на четвёртом месте.

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