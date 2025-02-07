Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов высказался о перспективах Арсена Захаряна заиграть в «Реале Сосьедад»

Владислав Радимов высказался о перспективах Арсена Захаряна заиграть в «Реале Сосьедад»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию c 21-летним российским атакующим полузащитником испанского «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном, который пропустил длительный отрезок времени из-за травмы.

«Будущее Захаряна зависит от травм и удачи. Когда ты год не играл, сложно вернуться в состав команды, играющей на высоком уровне. Захаряну не будут давать столько шансов, сколько в прошлом году. Нынешняя весна станет определяющей для него. У «Реала Сосьедад» начинаются решающие матчи во всех турнирах, так что права на осечку у Захаряна не будет», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне сыграл в одном матче испанской Ла Лиги 2 февраля 2025 года, выйдя на замену на 12 минут и не отметившись результативными действиями. В сезоне-2023/2024 хавбек провёл за басков 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил два ассиста.

Видео: Арсен Захарян — о переписке с Фабрицио Романо

Материалы по теме
Дмитрий Гафин: вопроса о возвращении Захаряна в «Динамо» на повестке нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android