Владислав Радимов высказался о перспективах Арсена Захаряна заиграть в «Реале Сосьедад»

Экс-полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию c 21-летним российским атакующим полузащитником испанского «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном, который пропустил длительный отрезок времени из-за травмы.

«Будущее Захаряна зависит от травм и удачи. Когда ты год не играл, сложно вернуться в состав команды, играющей на высоком уровне. Захаряну не будут давать столько шансов, сколько в прошлом году. Нынешняя весна станет определяющей для него. У «Реала Сосьедад» начинаются решающие матчи во всех турнирах, так что права на осечку у Захаряна не будет», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне сыграл в одном матче испанской Ла Лиги 2 февраля 2025 года, выйдя на замену на 12 минут и не отметившись результативными действиями. В сезоне-2023/2024 хавбек провёл за басков 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил два ассиста.

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