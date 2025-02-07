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Агент Батракова — о Европе: сначала надо минимум два года провести на хорошем уровне в РПЛ

Агент Батракова — о Европе: сначала надо минимум два года провести на хорошем уровне в РПЛ
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв рассказал о карьерных планах 19-летнего атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Мы с Лёшей общались по поводу Европы. Смотрим на эту ситуацию, наверное, одинаково. Алексей с шести лет в «Локомотиве», он не по годам серьёзный парень. Для него это не красивые слова, а он хочет своей игрой отблагодарить клуб, где ему дали образование и поверили в него. Мы с ним пришли к тому, что надо как минимум два сезона провести на хорошем уровне и тогда уже смотреть на европейские предложения», — рассказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

Атакующий хавбек «Локомотива» Алексей Батраков проводит свой первый полный сезон за взрослую команду железнодорожников. На его счету 23 матча во всех турнирах, 11 забитых мячей и восемь результативных передач.

Полное интервью с Владимиром Кузьмичёвым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

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