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Агент Кузьмичёв объяснил, почему затянулись переговоры «Спартака» и «Торино» по Иличу

Агент Кузьмичёв объяснил, почему затянулись переговоры «Спартака» и «Торино» по Иличу
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказал мнение о причинах того, что «Спартак» ещё не завершил трансфер 23-летнего полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Надо проанализировать все риски, насколько футболист с такой травматичностью сможет ближайшие два-три года давать качество команде. Это серьёзный вопрос. Думаю, как раз поэтому сделка не так быстро складывается — хотят минимизировать все риски, в том числе и по здоровью. Но риски есть всегда. Кажется, когда берёшь игрока за большие деньги, это должно быть гарантией качества. К сожалению, даже в таких сделках можно промахнуться. Думаю, они учитывают и мнение тренера. Как мы видим, менеджмент клуба даёт право принимать решение тренеру, советуется с ним. Если приняли решение о покупке, значит, взвесили все за и против. Считают, что риск минимальный», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

Ранее появилась информация, что хавбек итальянского «Торино» Иван Илич прибыл в Российскую Федерацию для завершения оформления перехода в «Спартак».

Полное интервью с Владимиром Кузьмичёвым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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