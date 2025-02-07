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Агент Кузьмичёв: не понял переход Соболева в «Зенит», вряд ли в «Спартаке» зарплаты меньше

Агент Кузьмичёв: не понял переход Соболева в «Зенит», вряд ли в «Спартаке» зарплаты меньше
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

— Самый странный переход в рамках РПЛ за последнее время?
— Из последнего — не очень понял, зачем Саша Соболев перешёл в «Зенит». В «Спартаке» он реально был одним из лидеров, на тот момент спокойно выигрывал конкуренцию у дорогостоящего Угальде. Со Станковичем он бы смог выйти на ещё более высокий уровень. Не думаю, что он кардинально меньше получал в «Спартаке». Играй, доказывай, акционеры «Лукойла» могут позволить зарплаты на уровне «Зенита». А теперь мы видим, что у него совсем не складывается карьера, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

Полное интервью с Владимиром Кузьмичёвым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»
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