Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 21-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

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Сегодня, 7 февраля, матчем «Нант» — «Брест» стартует 21-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 21-го тура Лиги 1 (время — московское):

7 февраля, пятница:

21:00. «Нант» — «Брест»;

23:05. «ПСЖ» – «Монако».

8 февраля, суббота:

19:00. «Ницца» – «Ланс»;

21:00. «Лилль» – «Гавр»;

23:05. «Сент-Этьен» – «Ренн».

9 февраля, воскресенье:

17:00. «Лион» – «Реймс»;

19:15. «Страсбург» – «Монпелье»;

19:15. «Осер» – «Тулуза»;

22:45. «Анже» – «Марсель».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 50 очков за 20 матчей. Второе место занимает «Марсель», заработав 40 очков. На третьей строчке располагается «Монако», у которого 37 очков.