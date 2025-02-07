Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 21-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 21-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, матчем «Нант» — «Брест» стартует 21-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 21-го тура Лиги 1 (время — московское):

7 февраля, пятница:

21:00. «Нант» — «Брест»;
23:05. «ПСЖ» – «Монако».

8 февраля, суббота:

19:00. «Ницца» – «Ланс»;
21:00. «Лилль» – «Гавр»;
23:05. «Сент-Этьен» – «Ренн».

9 февраля, воскресенье:

17:00. «Лион» – «Реймс»;
19:15. «Страсбург» – «Монпелье»;
19:15. «Осер» – «Тулуза»;
22:45. «Анже» – «Марсель».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 50 очков за 20 матчей. Второе место занимает «Марсель», заработав 40 очков. На третьей строчке располагается «Монако», у которого 37 очков.

Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» — «Монако», Потапова в теннисе и регулярный чемпионат НХЛ
Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» — «Монако», Потапова в теннисе и регулярный чемпионат НХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android