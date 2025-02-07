Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 21-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Сегодня, 7 февраля, матчем «Нант» — «Брест» стартует 21-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 21-го тура Лиги 1 (время — московское):
7 февраля, пятница:
21:00. «Нант» — «Брест»;
23:05. «ПСЖ» – «Монако».
8 февраля, суббота:
19:00. «Ницца» – «Ланс»;
21:00. «Лилль» – «Гавр»;
23:05. «Сент-Этьен» – «Ренн».
9 февраля, воскресенье:
17:00. «Лион» – «Реймс»;
19:15. «Страсбург» – «Монпелье»;
19:15. «Осер» – «Тулуза»;
22:45. «Анже» – «Марсель».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 50 очков за 20 матчей. Второе место занимает «Марсель», заработав 40 очков. На третьей строчке располагается «Монако», у которого 37 очков.