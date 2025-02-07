«Ростов» — «Зенит»: во сколько начало матча Зимнего Кубка РПЛ, где смотреть

Сегодня, 7 февраля, в матче группы 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ встретятся «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» находится на второй строчке, заработав два очка. На первом месте располагается московский ЦСКА, у которого четыре очка.