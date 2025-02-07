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21:00 Мск
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«ПСЖ» — «Монако»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть трансляцию

«ПСЖ» — «Монако»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 7 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Франции встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало игры — в 23:05 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «Пари Сен-Жермен» располагается на первой строчке, заработав 50 очков за аналогичное количество игр.

Турнирная таблица Лиги 1
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