«ПСЖ» — «Монако»: во сколько начало матча Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Франции встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало игры — в 23:05 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «Пари Сен-Жермен» располагается на первой строчке, заработав 50 очков за аналогичное количество игр.