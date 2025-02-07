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Нант — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
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Александр Медведев заявил, что «Зенит» может использовать опыт саудовского «Аль-Насра»

Александр Медведев заявил, что «Зенит» может использовать опыт саудовского «Аль-Насра»
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые активно сотрудничают с иностранными клубами. Также функционер подчеркнул, что «Зенит» может использовать опыт «Аль-Насра» и сам поделиться опытом с саудовцами.

«Мы видим, где можем использовать опыт «Аль‑Насра», а где сами готовы поделиться опытом. Это относится не только к зарубежным клубам. Мы всегда открыты для общения с нашими, российскими клубами. «Зенит» установил отношения сотрудничества с клубами из разных стран, и этот список расширяется. Мы делаем это не для галочки», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

Ранее на странице «Аль-Насра» в социальных сетях было опубликовано видео, как защитник клуба Али Ладжами прибыл на матч 7-го тура Лиги чемпионов АФК с «Аль-Васлом» в спортивном костюме с символикой московского «Динамо». После этого бело-голубые решили отправить клубную футболку непосредственно Ладжами, а также его знаменитому одноклубнику — Криштиану Роналду.

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