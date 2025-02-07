Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ростов — Зенит: текстовая онлайн-трансляция матча Winline Зимнего Кубка РПЛ начнется в 15:00

«Ростов» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча Winline Зимнего Кубка РПЛ — в 15:00
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, в матче группы 2 Winline Зимнего Кубка РПЛ встретятся «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы 2. Команда не набрала очков. «Зенит» находится на второй строчке, заработав два очка. На первом месте располагается московский ЦСКА, у которого четыре очка. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» — «Монако», Потапова в теннисе и регулярный чемпионат НХЛ
Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» — «Монако», Потапова в теннисе и регулярный чемпионат НХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android