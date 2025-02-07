Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 21-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 7 февраля, матчем «Бавария» — «Вердер» стартует 21-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 21-го тура Бундеслиги (время — московское):

7 февраля, пятница:

22:30. «Бавария» — «Вердер».

8 февраля, суббота:

17:30. «Вольфсбург» — «Байер»;

17:30. «Фрайбург» — «Хайденхайм»;

17:30. «Хоффенхайм» — «Унион»;

17:30. «Майнц» — «Аугсбург»;

17:30. «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»;

20:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Айнтрахт».

9 февраля, воскресенье:

17:30. «Хольштайн» — «Бохум»;

19:30. «РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 51 очко после 20 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 45 очков. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (38).