Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 21-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 7 февраля, матчем «Бавария» — «Вердер» стартует 21-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 21-го тура Бундеслиги (время — московское):
7 февраля, пятница:
22:30. «Бавария» — «Вердер».
8 февраля, суббота:
17:30. «Вольфсбург» — «Байер»;
17:30. «Фрайбург» — «Хайденхайм»;
17:30. «Хоффенхайм» — «Унион»;
17:30. «Майнц» — «Аугсбург»;
17:30. «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»;
20:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Айнтрахт».
9 февраля, воскресенье:
17:30. «Хольштайн» — «Бохум»;
19:30. «РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 51 очко после 20 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 45 очков. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (38).