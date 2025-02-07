Александр Горшков: € 38 млн «Зенита» за Уэсли — перебор в сегодняшних реалиях

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков отреагировал на новость об интересе сине-бело-голубых к бразильскому защитнику «Фламенго» Уэсли. В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

«Предложение «Зенита» в виде € 38 млн за Уэсли — это, конечно, перебор в сегодняшних реалиях, тем более это защитник. Но клуб уже взял Луиса Энрике. Вроде бы сообщалось, что за него заплатили большие деньги, а оказалось, что состоялся обмен игроками. Мы не знаем всех тонкостей», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.