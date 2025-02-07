Агент Кузьмичёв: акционеры «Зенита» будут крайне недовольны нерешённой задачей в столетие

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о необходимости усиления для клубов Российской Премьер-Лиги.

— Какие клубы РПЛ, по-вашему, больше всего нуждаются в усилении?

— Если исходить из того, что очень непросто в год столетия складывается сезон у Питера, то им надо внимательнее отнестись к этому вопросу. Акционеры будут крайне недовольными, если задача не будет решена. Мы и видим, что всё делается для того, что поправить ситуацию. «Спартак» ожидаемо для меня усиливается, но не ожидал таких дорогостоящих трансферов. С той игрой, которую требует Станкович от команды, ему нужны более статусные игроки. Видим, что такие скоро появятся. Все говорят, что надо усилиться «Краснодару», но если брать состав, то клуб неплохо укомплектован. Другое дело, что ротация нужна — ребята с лавки должны усиливать игру. У «Динамо» есть определённые проблемы, которые они решают. Им нужен крайний защитник и, по-хорошему, конкурент Тюкавину, который бы дышал ему в спину и толкал его. В конкуренции рождается качество. Маловато одного форварда. Не дай бог с ним что-то случится, — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Александром Ершовым.

Полное интервью с Владимиром Кузьмичёвым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»