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«Здорово, что ты бразилец». Неймар отреагировал на уход Марсело из футбола

«Здорово, что ты бразилец». Неймар отреагировал на уход Марсело из футбола
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Бывший нападающий «Барселоны», а ныне игрок «Сантоса» Неймар отреагировал на новость о завершении карьеры экс-защитника мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело.

«Поздравляю с тем, как прошла карьера, мой друг. Для меня было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории! Здорово, что ты бразилец. Наслаждайся всем, чего ты достиг, брат, ты этого заслужил», — написал Неймар в социальной сети X.

Марсело 36 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Флуминенсе». К мадридскому «Реалу» защитник присоединился в 2007 году. В составе «сливочных» бразилец выиграл в общей сложности 25 трофеев. Пять раз Марсело становился обладателем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, два раза — Кубок страны.

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