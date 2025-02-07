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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 24-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 7 февраля, матчем «Комо» — «Ювентус» стартует 24-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 24-го тура Серии А (время — московское):

7 февраля, пятница:

22:45. «Комо» — «Ювентус».

8 февраля, суббота:

17:00. «Верона» — «Аталанта»;

20:00. «Эмполи» — «Милан»;

22:45. «Торино» — «Дженоа».

9 февраля, воскресенье:

14:30. «Венеция» — «Рома»;

17:00. «Лацио» — «Монца»;

17:00. «Кальяри» — «Парма»;

20:00. «Лечче» — «Болонья»;

22:45. «Наполи» — «Удинезе».

10 февраля, понедельник:

22:45. «Интер» — «Фиорентина».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 54 очка после 23 матчей. На втором месте находится «Интер», заработав 51 очко. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 47 очков.