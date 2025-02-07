Сенников — о Шапи: МЛС лучше Алжира, куда перешёл Игнатьев

Бывший футболист Дмитрий Сенников высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«МЛС — интересный чемпионат. Америка очень сильно отличается от Европы, я там был много раз и в своё время пытался попасть в МЛС, но из-за нюансов не всё так просто. Я был на матчах, когда ещё Бекхэм играл за «Лос-Анджелес Гэлакси». Там достаточно высокий уровень футбола. Не могу сказать, что он глобально ниже уровня российского футбола.

Для чего Шапи делать скачок в МЛС? Чтобы вернуться обратно? Обычно после Америки не возвращаются. Мне кажется, он будет там ходить по командам, как многие другие футболисты. Только Мовсисян хорошо заиграл в МЛС в молодости, и его заметили. Но Америка — это 100% лучше Алжира, куда перешёл Игнатьев», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российский нападающий Иван Игнатьев сменил армянский «Урарту» на алжирскую «Кабилию».