Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 23-го тура Примеры сезона-2024/2025

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Сегодня, 7 февраля, матчем «Райо Вальекано» — «Вальядолид» стартует 23-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 23-го тура Примеры (время — московское):

7 февраля, пятница:

23:00. «Райо Вальекано» — «Вальядолид».

8 февраля, суббота:

16:00. «Сельта» – «Бетис»;

18:15. «Атлетик» Бильбао – «Жирона»;

20:30. «Лас-Пальмас» – «Вильярреал»;

23:00. «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид.

9 февраля, воскресенье:

16:00. «Алавес» – «Хетафе»;

18:15. «Валенсия» – «Леганес»;

20:30. «Реал Сосьедад» – «Эспаньол»;

23:00. «Севилья» – «Барселона».

10 февраля, понедельник:

23:00. «Мальорка» — «Осасуна».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 49 очков за 22 матча. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», заработав 48 очков. На третьем месте находится «Барселона» (45).