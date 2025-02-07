Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 23-го тура Примеры сезона-2024/2025

Сегодня, 7 февраля, матчем «Райо Вальекано» — «Вальядолид» стартует 23-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 23-го тура Примеры (время — московское):
7 февраля, пятница:
23:00. «Райо Вальекано» — «Вальядолид».
8 февраля, суббота:
16:00. «Сельта» – «Бетис»;
18:15. «Атлетик» Бильбао – «Жирона»;
20:30. «Лас-Пальмас» – «Вильярреал»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид.
9 февраля, воскресенье:
16:00. «Алавес» – «Хетафе»;
18:15. «Валенсия» – «Леганес»;
20:30. «Реал Сосьедад» – «Эспаньол»;
23:00. «Севилья» – «Барселона».
10 февраля, понедельник:
23:00. «Мальорка» — «Осасуна».
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 49 очков за 22 матча. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», заработав 48 очков. На третьем месте находится «Барселона» (45).