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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 23-го тура Примеры сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 23-го тура Примеры сезона-2024/2025
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Сегодня, 7 февраля, матчем «Райо Вальекано» — «Вальядолид» стартует 23-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 23-го тура Примеры (время — московское):

7 февраля, пятница:

23:00. «Райо Вальекано» — «Вальядолид».

8 февраля, суббота:

16:00. «Сельта» – «Бетис»;
18:15. «Атлетик» Бильбао – «Жирона»;
20:30. «Лас-Пальмас» – «Вильярреал»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид.

9 февраля, воскресенье:

16:00. «Алавес» – «Хетафе»;
18:15. «Валенсия» – «Леганес»;
20:30. «Реал Сосьедад» – «Эспаньол»;
23:00. «Севилья» – «Барселона».

10 февраля, понедельник:

23:00. «Мальорка» — «Осасуна».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 49 очков за 22 матча. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», заработав 48 очков. На третьем месте находится «Барселона» (45).

Турнирная таблица Примеры
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